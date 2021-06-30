+44 градуса. Прогноз погоды 1-3 июля

Вынос горячих и сухих воздушных масс из районов Ирана, сохраняет аномально жаркую погоду на большей части страны.
Лишь на западе, затем на северо-западе республики,с приходом ложбины циклона, ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также выпадение града, шквалистое усиление ветра и ослабление жары.
Самый жаркий день ждёт костанайцев
Не выходить на улицу без особой надобности-МЧС РК
Столбики термометров в ночное время на севере, юге и в центре покажут 12-25℃ тепла, в дневное время 30-44℃ жары, на востоке ночью 12-20℃, днем 27-35℃ тепла, а на западе ожидается ослабление жары ночью до 15-26℃, днем до 28-36℃ тепла.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области