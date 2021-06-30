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+44 градуса. Прогноз погоды 1-3 июля

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Вынос горячих и сухих воздушных масс из районов Ирана, сохраняет аномально жаркую погоду на большей части страны.

Лишь на западе, затем на северо-западе республики,с приходом ложбины циклона, ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также выпадение града, шквалистое усиление ветра и ослабление жары.

Самый жаркий день ждёт костанайцев 

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Столбики термометров в ночное время на севере, юге и в центре покажут 12-25℃ тепла, в дневное время 30-44℃ жары, на востоке ночью 12-20℃, днем 27-35℃ тепла, а на западе ожидается ослабление жары ночью до 15-26℃, днем до 28-36℃ тепла.

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