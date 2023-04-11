5 микрорайон обезопасили. Полицейские изучают интенсивность дорожного движения в других микрорайонах Костаная

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что в 5 микрорайоне, где в выходные был сбит ребёнок, проведена соответствующая работа.

«В 5 микрорайоне уже установлены знаки «Жилая зона». Вдоль домов установлены три неровности с предупреждающими дорожными знаками. Также в рамках обследования дорог проводится изучение интенсивности дорожного движения в других микрорайонах города», — сообщили в пресс-службе ДП.

Напомним, в 5 микрорайоне днём 8 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. Между магазином «Пятёрочка» и домом №5 был сбит 5 летний ребенок.

20-летний водитель автомашины «Фольскваген» совершил наезд на мальчика. Факт прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

«Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Несовершеннолетний доставлен в больницу. В отношении водителя начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Полиция напоминает о необходимости соблюдения ПДД водителями», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. Происшествие случилось в 5 микрорайоне, на дороге, которая сейчас стала объездной из-за ремонта проспекта Абая.

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