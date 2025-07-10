Аким Костаная Марат Жундуцбаев в свете последних жарких споров вокруг маршрута №120 на совещании обратился ко всем перевозчикам.

Ранее мы рассказывали о конфликте вокруг 120-го автобусного маршрута. Перевозки по нему осуществляет ИП Брунер, и он заявил, что не согласен с последними изменениями. Напомним, теперь автобус ходит только от автовокзала Костаная до автовокзала Рудного, хотя раньше останавливался и на обычных остановках в обоих городах. Маршрут признан социально значимым, но при этом не получает субсидий. Чтобы облегчить ситуацию для перевозчика, акиматом Костаная было предложено поднять стоимость проезда с 340 до 425 тенге, однако против выступила как Национальная палата предпринимателей, так и сам перевозчик. На тарифной комиссии было принято решение о внесении изменений в схему движения маршрута 120 с целью его сохранения и снижения затрат. В результате оптимизации с 1 июля текущего года протяженность маршрута сокращена с 48,8 до 39,4 километра, а интервал движения уменьшился с 50 до 30 минут.



Предложенные меры, как было отмечено на совещании, помогут сохранить маршрут и при этом сэкономить около 80 миллионов тенге. Однако перевозчик заявил, что с ним это решение не обсуждалось, и провёл опрос среди пассажиров согласны ли те с изменениями. На прошедшем аппаратном совещании аким города Марат Жундубаев раскритиковал эти действия индивидуального предпринимателя, назвав проведенный им опрос неправомерным. Во всех договорах с перевозчиками прописано: заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить маршрут, предупредив об этом за 10 дней. По его словам Марата Жундубаева, именно так и поступили в случае со 120-м маршрутом.



Глава города сказал, что обратится с акиму Костанайской области. Он напишет служебную записку главе области с просьбой упорядочить пригородные маршруты. Марат Жундубаев отметил, что в последние годы городских перевозчиков поддерживали, шли навстречу.

«Вот перевозчики сидят. Всех касается. Я к вам с уважением ко всем отношусь. Но тоже нужно иметь совесть. Вы тоже должны понимать, что деньги бюджетные за них будете отвечать. Сегодня мы вам платим. А завтра придет проверка и будет каждую копейку смотреть. Поэтому ЖКХ тоже поручение. Сейчас в ближайшее время подумайте, как мы можем мониторить, посмотреть. По субсидиям…это государственные деньги, ни одной копейки лишней мы тратить не должны. На то мы здесь сидим. А то, что обвиняют нас, что мы не даем субсидии там и т.д. 38 маршрутов социально-значимых. Это немыслимо даже. До 2021 года работали все без субсидий, прекрасно справлялись. Бензин дорожал, все было, но были автобусы старые. Не было мощностей государство пошло к вам, чтобы обновить парк. Тоже имейте совесть и лицо свое сохраняйте. Нет, чтобы навстречу идти, самим что-то придумать — нет, деньги просите. Деньги просит, это знаете, такое дело, очень легкое, и давать лёгкое, а отвечать, вот это тяжело. Я думаю, надо посмотреть по оптимизации других подрядчиков тоже, посмотреть. Надо оптимизировать. Почему в Кокшетау ходит 18 маршрутов, в Петропавловске 26, а у нас 38 при такой же примерно численности», — заключил глава Костаная.

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