Архимед Мухамбетов ознакомился с паводковой ситуацией в Костанае

Глава области в ходе объезда Костаная осмотрел прохождения талых вод. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.
Аким осмотрел состояние гидротехнического сооружения Нагорной канавы протяженностью 3,5 км. Также осмотрел Юго-Западный обводной канал протяженностью 3,7 километра и водоотводящий канал в микрорайоне Дружба.
«На сегодняшний день работы по очистке канала от снега выполнены в полном объеме. Службы ЖКХ и ЧС наблюдают за уровнем воды. На территории города Костаная имеются водопереливные трубы в количестве 133 штук и пять обводных каналов, протяжённость которых составляет 19,4 километров», — сообщил глава области.
По итогам объезда поручил акиму города Ахметову ввести постоянный мониторинг противопаводковой ситуации города.
Напомним, костанайцы жаловались на подтопления в своих домах.
Вместе с тем, обильное таяние снега еще ожидается.
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