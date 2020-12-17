Автобусы ходить не будут. Об ограничениях 18 декабря в Костанайской области

В Костанайской области по-прежнему сохраняются карантинные ограничения. Ранее главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло подписал очередное постановление.

Стоит отметить, что воскресный день, 20 декабря, перенесен на пятницу, 18 декабря. Это значит, что все ограничения воскресного для будут действовать в Костанае завтра.

будет приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники. А также будет запрещена работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков.

будет приостановлена работа общественного городского транспорта, за исключением общественного транспорта в городе Рудный, обслуживающего АО «ССГПО.

будет приостановлена работа крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры)

будет приостановлена работа аквапарков, бассейнов и термопарка, общественных бань и саун а также работа детских секций, кружков, факультативов

работа объектов общественного питания будет организована только на вынос и доставку.

Отметим, службы такси теперь работают без ограничений по времени, но с условием — пассажиры и водитель должны быть в масках.

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