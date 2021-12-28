Автомобиль подарили пятикласснику, спасшему детей из пожара в Костанае

Сегодня на площадке ТОО «СарыаркаАвтоПром» группа компаний «Allur», поддержав обращение Главы государства, вручили Олегу Пирогу ключи от автомобиля Chevrolet Nexia отечественного производства. Об этом сказано в аккаунте акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

«В свою очередь, я юному герою Олегу вручил благодарственное письмо от Президента страны Касым-Жомарт Кемелевича Токаева, а также Олег был награжден медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» от министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, а мама Олега Валентина Пирог награждена благодарственным письмом МЧС РК», — отметил аким области.

Президент страны выразил слова благодарности за отвагу и мужество ученику.

«В таком юном возрасте ты совершил настоящий подвиг, смело и без раздумий пришел на помощь попавшим в беду детям, предотвратил большую трагедию», — написал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Еще раз выражаю благодарность родителям Олега за достойное воспитание детей. Поступок Олега это пример не только для детей, но и для взрослых. Вместе с тем, хочу поблагодарить компанию «Allur» в лице председателя Совета директоров Андрея Лаврентьева, за поддержку инициативы Главы Государства», — написал аким.

Напомним, накануне аким Костанайской области вручил ключи от 3-комнатной квартиры в городе Костанай семье Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья.

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