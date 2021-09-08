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Больше информации о состоянии девочки, пострадавшей от укусов медведицы, не будет — управление здравоохранения

tj.sputniknews.ru

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Пресс-служба управления здравоохранения распространила информацию для СМИ по факту происшествия с 5-летней девочкой на в Костанайском районе.  

«Больше информации о состоянии девочки, пострадавшей от медведя, от нас не будет. Учитывая, что в соцсетях была распространена личная информация о пациентке, любая информация о состоянии её здоровья — врачебная тайна. Родители несовершеннолетней — против (!) разглашения информации о состоянии их ребёнка. Только они лично могут об этом проинформировать. Спасибо за понимание!, — говорится в тексте сообщения.

Напомним, что полиция начала досудебное расследование, после того, как медведица покусала девочку по ст. 114 УК РК (неосторожное причинение вреда здоровью). Санкция статьи предполагает штраф в размере до 80 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 20 суток. Проводятся первоначальные следственные действия.

По словам медиков, состояние ребенка оценивается, как крайне тяжелое.

Решён вопрос и о транспортировке животного в питомник Северо-Казахстанской области.

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