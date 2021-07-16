Будут ли ходить автобусы и кто работает в выходные в Костанайской области — постановление

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Обстановка по коронавирусу осложняется по всей стране, в том числе и в Костанайской области. На днях межведомственная комиссия РК приняла ряд решений в отношении областей, находящихся в «красной» зоне. В том числе говорилось о запрете автобусов в выходные. Далее должно быть постановление областного санитарного врача. Как сообщили в пресс-службе департамента санэпид контроля Костанайской области, на этой неделе новых постановлений не ожидается. Жителям региона нужно руководствоваться последним постановлением главного санитарного врача, которое действует с 5 июля. Общественный транспорт будет ходить в выходные.
Выдержки из последнего постановления главного санитарного врача Костанайской области:
- приостановление деятельности развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батутов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» (бильярдные, компьютерные клубы, боулинг клубы, караоке, выставки, банкетные залы, работающие по типу кафе и ресторанов, в том числе для проведения поминок), работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 26 от 03 июня 2021 г.;
- запрет работы кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний, объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда;
- запрет работы объектам культуры проведение индивидуальных и групповых репетиций, объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить проведение индивидуальных и групповых репетиций с участием до 30 человек, а также лицам вакцинированным двумя компонентами;
- разрешение деятельности библиотек, музеев;
- разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума», «тарауих», «айт» намазов и «ауыз ашар», с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67.;
- разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 09:00 часов до 20 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. После 20:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают , с 9.00 до 02.00 часов, при наполняемости до 50% , не более 50 мест;
- разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают с 10.00 до 20.00 часов при наполняемости до 20%, но не более 30 мест;
- разрешить работу стрит – кортов (отдельностоящие палатки, ларьки, киоски без посадочных мест) в штатном режиме;
- разрешение деятельности всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;
- разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов со штатным распорядком дня, с запретом работы в субботу и воскресенье. Работа развлекательных зон не разрешается;
- деятельность непродовольственных магазинов (отдельно стоящих) разрешена при наполняемости не более 30% от их площади.
- разрешить работу фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;
- разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер за исключением субботы, воскресенья,
- разрешение деятельности аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени;
- разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов, стоматологий (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
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