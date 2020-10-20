Будут ли работать кинотеатры в Костанае, рассказал главный санврач региона

Сегодня в Костанае состоялся онлайн брифинг с участием главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло.

О принятых решениях на заседании областного оперативного штаба сообщалось ранее.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Костанайской области начали действовать новые ограничительные меры. Объекты общепита в регионе теперь будут работать до 23:00 часов, при этом в залах не должно быть больше 30 человек. Также перестанут принимать посетителей и аттракционы на открытом воздухе. В субботу и воскресенье не будут работать рынки, крупные магазины и ТРЦ. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами ограничили с 10:00 до 20:00 часов. Такие же ограничения распространяются на фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, общественные бани и сауны.

«Наша область граничит с рядом областей Российской Федерации, где отмечается значительный подъем заболеваемости КВИ. За период усиления карантинных мероприятий с 6 октября на госгранице выявлены 15 человек с коронавирусной инфекцией. Данные лица пересекали границу со стороны Российской Федерацией. В связи с этим принято решение о введении с 20 октября ограничительных мер»,- пояснил Владимир Нечитайло.

Вчера, 19 октября, межведомственная комиссия приняла решение по возобновлению работы кинотеатров с 26 октября, с заполняемостью не более 30 процентов и соблюдением дистанции и масочного режима. Кроме того, торгово-развлекательным и торговым центрам в Казахстане разрешили работать по субботам. Но введут эти послабления только в регионах с «зеленой» эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости.

На брифинге в режиме онлайн журналисты поинтересовались, находится ли Костанайская область в «зеленой зоне» и будет ли открыты в регионе кинотеатры с 26 октября.

«Костанайская область пока находится в зеленой зоне. Решение будет принято до выходных, время есть. Если будет решение МВК официально выдано протоколом и в нашей области не будет осложнения эпидситуации, то возможен пересмотр данной нормы»,- сказал Владимир Нечитайло.

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