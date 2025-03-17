О новых схемах мошенничества предупреждает Агентство по финансовому мониторингу.

По информации сотрудников ведомства, злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки в отношении определенных лиц, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.

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Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью КНБ. Затем перезванивают агенты, представляясь сотрудниками Агентства, и выманивают сведения о банковских счетах.

«Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц. Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу и Департамент экономических расследований по месту проживания. Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников», — сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

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