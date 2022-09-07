C пострадавшими в результате пожара в оружейном магазине встретился аким Костаная

220 тысяч тенге получат пострадавшие от пожара в Костанае, который произошел 3 сентября в магазине «Оружейная палата». Это единовременная социальная выплата от государства, и ее получат 4 семьи. Об этом рассказал аким Костаная на встрече с погорельцами. Также городской акимат совместно с общественным фондом открыли специальный счет, где помощь пострадавшим может оказать каждый желающий.

4 жилых дома, 6 объектов бизнеса и 6 автомобилей пострадали в результате пожара, который начался с магазина «Оружейная палата» 3 сентября. Аким Костаная встретился с погорельцами, где рассказал, что сейчас на месте работает следственная группа полиции совместно с генеральной прокуратурой. Возбуждено уголовное дело по нарушению требований правил пожарной безопасности, а ущерб, согласно закону, будет восстанавливаться за счет виновных.

«Что касается бюджета, тут мы ничем помочь не можем. По восстановлению могу сказать до 14 сентября будет выплачена единовременная помощь в размере 220 тысяч тенге. Именно семьям, которые пострадали. У нас 4 дома и 4 семьи там. Эта работа проводится, до 14 мы эти вопросы должны решить»,- сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Аким Костаная отметил, что произошедший пожар носит техногенный характер, поэтому нужно ждать завершения следствия. Марат Жундубаев также рассказал, что помимо единовременной помощи, акиматом города совместно с общественным фондом «Суикти Костанай» открыт специальный счет для помощи пострадавшим от пожара. Сотрудники горакимата уже перечислили однодневную зарплату на счет фонда. Это пока все, чем в рамках закона может помочь местный исполнительный орган. Что касается бизнеса, то тут будет подключаться палата предпринимателей.

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«По домам скажу так, предварительно эксперты говорят, что восстановлению подлежат. Но, обратно же там надо глубоко смотреть, какие-то дома были менее повреждены, где-то более. Я думаю, что домовладельцы разберутся. Кто-то наверное будет возвращаться после всех действий в свое жилище. Где-то потребуются средства»,- отметил Жундубаев.

Сбор средств продлится до 9 сентября. Тогда же и озвучат собранную сумму, при необходимости сбор откроют снова. У пострадавших была возможность задать акиму вопросы, их было не много. Больше всего их интересует хватит ли средств у виновного возместить нанесенный ущерб.

«Давайте дождемся всех следственных мероприятий. В любом случае, вас никто оставлять не будет. В принципе такой горький опыт у нас уже есть, помогать погорельцам, по 9 мая даже. Будем подключаться в любом случае. Я сейчас не могу сказать, хватит ли у кого средств, кто виновник, кто будет выплачивать. Нужно дождаться всех следственных мероприятий. Возможно, будут какие-то другие выводы»,- говорит аким города.

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