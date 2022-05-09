Чего ждать с прохождением фронтальных разделов? Прогноз на 10-12 мая

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории страны ожидаются дожди, на западе.

На юге республики временами сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

На севере, юге, юго-западе Казахстана ожидается пыльная буря.

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