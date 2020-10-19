Число зарубежных авиарейсов сократят в Казахстане. Такое поручение дал премьер-министр Аскар Мамин, передает alau.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Сообщается, что с 26 октября в стране сократят число зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах.

Также всех прибывающих, в том числе казахстанцев, обяжут проходить ПЦР-тестирование. То же касается водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки. Справка о прохождении теста действует три дня.

Также комиссией принято решение возобновить работу кинотеатров и разрешить ТРЦ работать по субботам.

Однако сохраняется запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.

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