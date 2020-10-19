inbusiness.kz
Число зарубежных авиарейсов сократят в Казахстане. Такое поручение дал премьер-министр Аскар Мамин, передает alau.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
Сообщается, что с 26 октября в стране сократят число зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах.
Также комиссией принято решение возобновить работу кинотеатров и разрешить ТРЦ работать по субботам.
Однако сохраняется запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области