Что изменится с 1 мая в жизни казахстанцев

Что изменится с 1 мая 2023 года в жизни казахстанцев, в материале Tengrinews.kz.

Работа ЦОНов

В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, когда ЦОНы в Казахстане приостановят оказание услуг по линии недвижимости.

«Прием заявок будет приостановлен с 5 по 9 мая. Это сделано для удобства граждан. По сути,недоступность услуг будет наблюдаться только один рабочий день. Остальные дни приходятся на праздники. Таким образом, переход с базы данных «Регистр недвижимости» на ЕГКН для населения будет незаметным и безболезненным», — сообщил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Также сообщается, что ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая.

6 мая будут работать дежурные ЦОНы и спецЦОНы. В этот день казахстанцы смогут получить услуги до 13:00.

Госпошлины в судах

С 21 мая в Казахстане изменятся ставки госпошлины в судах. С подаваемых в суд исков государственная пошлина будет взиматься в следующих размерах:

для физических лиц — 1 процент от суммы иска, но не более 10 тысяч МРП;

для юридических лиц — 3 процента от суммы иска, но не более 20 тысяч МРП.

С ходатайств о пересмотре судебных актов в кассационном порядке на определения по вопросам отмены решений арбитража и выдачи исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража и иностранных судов, решения и постановления судов по спорам неимущественного и имущественного характера государственная пошлина будет взиматься в размере 50 процентов от установленной ставки.

Трудовой кодекс

В Трудовой кодекс внесены изменения в части передачи компетенций от правительства в Министерство труда и социальной защиты населения:

размеры выплат по больничному теперь будут устанавливаться в Трудовом кодексе, а не постановлением правительства;

перенос выходных дней приниматься будет приказом Минтруда, а не как раньше — постановлением правительства;

условия заключения трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Казахстана.

Из компетенции правительства в области регулирования трудовых отношений исключены функции:

определение размеров социального пособия по временной нетрудоспособности;

утверждение Типовых положений об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству;

утверждение Типовых положений об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству; заключение генерального соглашения с республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и республиканскими объединениями работников;

установление порядка принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами;

выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией, законами Казахстана и актами Президента.

Также в компетенцию Министерства труда и социальной защиты населения дополнительно включены следующие функции:

формирование и реализация государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда;

определение размеров социального пособия по временной нетрудоспособности;

запрет и ограничения на заключение трудового договора и трудоустройство с иностранцами и лицами без гражданства.

Также не допускается заключение трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Казахстана:

не представившими разрешения на въезд и пребывание с целью воссоединения семьи и документ, подтверждающий состояние в признаваемом законодательством Казахстана браке с гражданином страны;

не имеющими договора вмененного медицинского страхования, покрывающего первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, установленных законами Казахстана.

Сообщается, что в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни, теперь уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

Выходные

В мае казахстанцы отметят три больших праздника — День единства народа Казахстана 1 мая, 7 мая — День защитника Отечества и 9 мая — День Победы.

1 мая в этом году выпадает на понедельник, который и станет выходным днем. Вместе с последними днями апреля у казахстанцев будет три дня отдыха. День защитника Отечества — 7 мая — выпадает на воскресенье, и поэтому еще один выходной переносится на 8 мая. А вместе с Днем Победы 9 мая казахстанцы отдохнут сразу четыре дня: с 6 по 9 мая.

Таким образом, общее количество дней отдыха в мае составляет:

при пятидневной рабочей неделе 11 дней;

при шестидневной — семь дней.

Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане проживают 237 ветеранов.

«Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения во всех областях. По предложению акиматов — не менее 1,5 миллиона тенге«, — сказала министр в кулуарах заседания Мажилиса.

Также в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что в Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

Вместе с тем в оборонном ведомстве заявили о запланированных военно-патриотических мероприятиях. Ранее один парад в среднем обходился бюджету более чем в 4 миллиарда тенге.

Бытовое насилие

С 19 мая вступят в силу изменения в Уголовный кодекс.

В статье 106 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 107 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» ввели квалифицирующий признак «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного«.

Это позволит перевести их с небольшой в среднюю тяжесть и применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность (санкция части 1 статьи 106 УК – от 3 до 8 лет, по части 2 статьи 106 – от 6 до 10 лет, санкция части 1 статьи 107 УК – до 2 лет, части 2 – до 3 лет).

Погода

В первой половине месяца, с чередованием циклонов и антициклонов, прогнозируется неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха:

на западе республики ночью от +3+13, на севере региона заморозки от 3 до +8+15 градусов, днем от +10+20 до +18+25 градусов;

на севере, в центре и на востоке страны ночью от +5+15 до 0+7, временами заморозки 1-6, днем от +18+25 до +8+18 градусов;

на юге, юго-востоке Казахстана ночью от +10+20 до +5+15, днем от +23+33 до +15+22 градуса.

Во второй половине месяца, с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в северной половине республики до +25+35, в южной половине столбики термометров достигнут отметки +30+35, на крайнем юге и юго-западе до +40.

В отдельные дни второй половины мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары — днем до +20+25. В южных регионах также прогнозируются кратковременные дожди, грозы, однако температурный фон ожидается преимущественно повышенный.

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