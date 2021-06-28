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COVID-19. Состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ

Фото профиля arkhimed_mukhambetov

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В ходе заседания штаба глава области заслушал акимов городов Костанай и Лисаковск, также рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 по 26 июня проведено 2 237 рейдовых мероприятия, выявлено 97 нарушение карантинных мер. Об этом глава области сообщил в своем аккаунте Инстаграм.

Всего на 26 июня провакцинировано 123 795 человек, из них вторым компонентом 77 796.

«Как мы видим, наблюдается тенденция роста заболеваемости. В связи с увеличением количества зараженных наша область находится в «жёлтой» зоне. Также выявляются случай «Дельта-штамм», характеристиками которого являются в 2 раза заразнее, выше риск госпитализации и летальности, инкубационный период сокращается до 7 дней. В этой связи призываю каждого жителя области проявлять заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинации против COVID-19. Рекомендую каждому жителю нашей области, не имеющему медицинских противопоказаний к вакцинации, привиться от КВИ», — отметил аким области.

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