Даурен Абаев о машинах с российскими номерами: По факту это авто без номеров

Автомобили с российскими номерами первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев сравнил с человеком, у которого нет гражданства, передает informburo.kz

«Автомобили с российскими номерами, которые не зарегистрированы ни в Казахстане, ни в России – это по факту авто без номеров, это как человек без гражданства. Для многих таких автовладельцев отсутствие юрисдикций развязало руки. Около 1,5 тысяч аварий по всей стране, свыше 200 погибших, десятки тысяч нарушений без уплаты каких-либо штрафов. Такова цена, которую общество платит за эту «серую» схему», – сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог». Читайте также: Парк авто в Казахстане стареет: Петицию об отмене утильсбора авто подписало более 110 тыс казахстанцев МВД РК о ситуации с росрегистрацией: Схожие меры будут и в отношении авто из других стран

Он отметил, что эта проблема должна волновать всех автомобилистов, так как каждый может столкнутся с таким водителем на дороге.

В начале ноября казахстанские владельцы автомобилей с российскими номерами пожаловались на проверки полиции. Если машина не зарегистрирована в РК, её водворяют на специальную стоянку. В МВД пояснили, что таким образом хотят выявить авто с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, но не состоят на учёте ни в РФ, ни в РК. Таких машин в Казахстане насчитывается 88 тысяч.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.