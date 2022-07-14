Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром.

Президент рассказал, что из ранее введённых семи сахарных заводов сегодня действует только четыре – в Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть (31%).

При этом Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз к 2026 году – с 7 до 43%, передает informburo.kz

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«За последние четыре года площади сахарной свёклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьёзный просчёт правительства. Значит, не защитили позицию государства, поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву», – сказал президент.

Он поручил правительству разработать проект по развитию сахарной отрасли, чтобы сократить импортозависимость и перейти к самообеспечению.

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