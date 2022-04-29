Дело об убийстве на дачах начали рассматривать в Костанае

Дело об убийстве, совершенном на территории одного из дачных обществ Костаная, начали рассматривать в уголовном спецсуде области.

Напомним, первого октября 2021 года, в южный отдел полиции поступило заявление от 66-летней женщины, которая проживает на территории дачного общества «Краснопартизанское», о пропаже её сына.

45-летний мужчина, который жил вместе с матерью, ушел за пять дней до этого, и на связь не выходил. Через три дня полицейские задержали подозреваемого. 34-летний костанаец, охранник данного дачного общества, как тогда сообщалось, до смерти избил потерпевшего. Потом, завернул его в покрывало, погрузил на велосипед, и провез тело несколько сотен метров к реке, где опустил в Тобол, и придавил камнями.

Сейчас перед судом предстали два человека. Второй, 35-летний коллега мужчины, который обвиняется в совершении убийства. Ему предъявлены обвинения в укрывательстве особо тяжкого преступления. Как выяснилось, он помогал спрятать тело.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.