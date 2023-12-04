Дороги, как стекло. В Костанае автобусы и фуры не могут сдвинуться с места

Сегодня вечером в Костанае пошёл дождь. Дороги и тротуары превратились в катки.

Было объявлено штормовое предупреждение. Занятия для первой смены в школах Костанайской области и колледжах отменили. Трассы из-за гололеда было решено закрыть.

Автобусы на остановках не могут сдвинуться с места. Пассажиры пришли на помощь водителю.

Фуры заносило в стороны. Они так же были вынуждены остановиться и сдвинуться с места уже не могли.

Вместе с тем в акимате Костаная сообщили, что будут посыпать дороги, тротуары, остановки песко-соляной смесью.

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