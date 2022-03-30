Дороги республиканского значения остаются закрытыми в 6 регионах страны

Причиной закрытия дорог является непогода — гололед, плохая видимость, порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба АО НК КазАвтоЖол.
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Так, на данный момент дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Всего закрыто более 40 участков.
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«Важно дождаться улучшения погодных условий, не выезжать на дальние расстояния, следить за информацией об изменениях погодных условий. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде. Работы переведены в усиленный режим. При возникновений внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403», — сообщает КазАвтоЖол.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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