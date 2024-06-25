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Две недели был в коме. О состоянии призывника из Костаная сообщили врачи военного госпиталя

Фотография для новости Две недели был в коме. О состоянии призывника из Костаная сообщили врачи военного госпиталя

Фото взято с сайта kazpravda.kz

О состоянии вышедшего из комы солдата из Отара рассказали врачи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в сети появилось видеообращение казахстанки, сообщившей, что ее единственный 19-летний сын проходил воинскую службу в Жамбылской области, во время которой попал в больницу и впал в кому. Позже стало известно, что Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в соцсетях обращением матери солдата-срочника и потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

В военном госпитале корреспонденту Tengrinews.kz сообщили о положительной динамике в лечении солдата. Врачи рассказали, в каком состоянии сейчас находится вышедший из комы Нұржігіт Әбділпатта, но прогнозов военные врачи пока не дают, состояние 19-летнего парня остается нестабильным.

«Вы все должны понимать, какая это опасная и коварная болезнь – полисегментарная пневмония. Это воспаление легких, при котором поражены сразу несколько функциональных сегментов. Именно из-за стремительного развития у солдата полисегментарного воспаления легких, когда в кровь попадало гораздо меньше кислорода, он и впал в кому. В госпитале он находится в отделении реанимации, где за ним круглосуточно ведут наблюдение и проводят лечение военные врачи. Реанимация военного госпиталя оснащена всем необходимым: современными аппаратами искусственной вентиляции легких, медикаментами и оборудованием», — сообщил ведущий терапевт военного клинического госпиталя МО Алматы майор медицинской службы Болат Тасыбаев.

Врачи сообщили, что делают все необходимое для лечения и восстановления военнослужащего. А родителям солдата предоставлена возможность быть в госпитале рядом с сыном.

Напомним, стало известно о том, что солдат-срочник вышел из комы.

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