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Призывник из Костаная вышел из комы спустя две недели

Призывник из Костаная вышел из комы спустя две недели

Фото взято из инстаграм аккаунта @timur_zhanalin

Солдат-срочник вышел из комы в Отаре. Об этом 23 июня сообщили его родители, передает Zakon.kz.

Отец военнослужащего Тимур Жаналин опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором поблагодарил врачей.

«Всем тем, кто на протяжении всего этого долгого времени оказывал нам всестороннюю поддержку, молился за нашего сына, мы хотим выразить вам в очередной раз слова искренней благодарности, признательности за вашу поддержку. Спешим сообщить вам радостную новость о том, что наш сын вышел из комы. Он сейчас состоянии оглушенности, как это называют медики. Он узнает нас, но говорить пока не может из-за трахеостомии, проведенной ранее. Состояние его по-прежнему тяжелое», – рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование. В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что первоначально военнослужащий обратился в медпункт с жалобами на общее недомогание и высокую температуру.

Позже Министерство внутренних дел Казахстана 17 июня возбудило уголовное дело по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы, впавшего в кому.

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