Движение по центральному мосту закрыли для грузового автотранспорта

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Движение по центральному мосту, соединяющего Костанай и Костанайский район закрыто для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.
Напоминаем, из-за переливов вчера было закрыто движение для всех видов транспорта через «корейский» мост и мост КЖБИ.
Для транзитного транспорта , следующего по маршруту на г. Актобе и РФ (Челябинск) следует совершать объезд города Костаная по автодороге КР-3 «Тобыл -Садчиковка-Сергеевка».
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Просим заблаговременно выстраивать маршрут и следить за официальными сообщениями.