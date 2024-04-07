USD 446.78
EUR 484
RUB 4.84
  1. Home
  2. Новости
  3. Движение по центральному мосту закрыли для грузового автотранспорта

Движение по центральному мосту закрыли для грузового автотранспорта

Фотография для новости Движение по центральному мосту закрыли для грузового автотранспорта

Фото alau.kz

Движение по центральному мосту, соединяющего Костанай и Костанайский район закрыто для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ДП области. 

Напоминаем, из-за переливов вчера было закрыто движение для всех видов транспорта через «корейский» мост и мост КЖБИ.

Для транзитного транспорта , следующего по маршруту на г. Актобе и РФ (Челябинск) следует совершать объезд города Костаная по автодороге КР-3 «Тобыл -Садчиковка-Сергеевка».

Читайте также: Вода близко. Под угрозой центральный мост, соединяющий Костанай и Костанайский район

Просим заблаговременно выстраивать маршрут и следить за официальными сообщениями.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Вода близко. Под угрозой центральный мост, соединяющий Костанай и Костанайский район
Следующая новость

Мы на пике! Аким Костаная о ситуации с паводком в областном центре