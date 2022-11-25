Дыхание Арктики. Лютые 38-градусные морозы ожидают синоптики

В выходные дни на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние Северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, с которым ожидается резкое понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны и прекращение осадков.

С прохождением атмосферных фронтов 26 ноября на востоке, 26-28 ноября на юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега.

26 ноября на востоке, 26-27 ноября на юго-востоке – сильный снег.

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По республике ожидаются туман, на востоке, юге и юго-востоке усиление ветра 15-28 м/с, на востоке с метелью, на юге и юго-востоке – гололед.

Ночью на западе небольшое понижение температуры воздуха до 5-15 мороза.

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Резкое понижение температуры воздуха 26-27 ноября на северо-западе до 20-30 мороза, севере до 23-36 мороза, в центре до 17-34 мороза, 27-28 ноября на востоке до 27-38 мороза.

27-28 ноября понижение температуры воздуха на юге, юго-востоке до 5-15, в горных районах 15-20 мороза.

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