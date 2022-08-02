Еще одному ребенку отрезало фалангу пальца на детской площадке

Со слов родных подростка, 25 июля в полдень Диас пошёл играться с мальчишками на площадку. Спустя десять минут он прибежал домой с травмой. Родные вызвали скорую, но не дождавшись, повезли ребёнка в больницу на такси.

В редакцию издания «Мой город» обратилась мама ещё одного пострадавшего мальчика — 13-летнего Диаса Каиргожина. На детской площадке во дворе дома №18 в микрорайоне Кунаева он травмировал безымянный палец и на мизинце ему отрезало фалангу, передает Tengrinews.kz.

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«Доехали до ближайшей городской больницы, там сделали перевязку и нас отправили в многопрофильную детскую больницу. Там сделали всё необходимое: обработали рану и пришили палец, который висел на кусочке мяса. Это шок для ребёнка. Мы сначала никуда не обращались. Но смотрю, качель так и стоит, никто её не убирает, на ней продолжают кататься другие дети. Каждому ребёнку не объяснишь, что это опасно. Не первый случай в нашем городе. Именно на таком детском тренажёре недавно мальчику отрезало две фаланги. Почему её вообще не уберут, — задается вопросом дедушка мальчика.

Родные подростка заявляют, что теперь он посещает частные клиники, потому что они проживают в посёлке Акжаикского района, а в Уральск приехали погостить к родственникам. Отмечается, что врачи делают всё возможное, чтобы палец прижился. Диас ходит на перевязки в городскую поликлинику. Медики никаких прогнозов не дают, потому что «случай сложный».

Мама мальчика Альбина говорит, что сын был в шоковом состоянии и даже успокаивал взрослых.

«Он у меня очень мужественный, занимается спортом, есть достижения по борьбе. Тётя Диаса обратилась в полицию. Мы просим, чтобы убрали такие качели, ведь дети травмируются. Наверное, эта площадка не бесхозная. Нужно следить за инвентарём», — — говорит мама мальчика.

По заключению врача-травматолога Областной детской многопрофильной больницы, Диас получил ушибленную-рваную рану пятого пальца правой кисти.

Напомним, аналогичный случай произошел на детской площадке 27 июля, тогда мальчику отрезало две фаланги пальцев также на детской площадке. В этот же день на 11-летнего ребенка упали футбольные ворота. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался.

Между тем в пресс-службе акимата Уральска сообщили, что про проведут служебную проверку в отношении СК «Орал», на балансе которого находятся спортивные и детские площадки.

«По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Также все спортивные и детские площадки города будут обследованы на наличие дефектов. Выявленные нарушения будут исправлены, — приводит сообщение городской администрации «Мой город».

Власти намерены выделять средства в течение года на ремонт и исправления дефектов спортивных и детских площадок.

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