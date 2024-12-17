Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП на автодороге “Алматы-Екатеринбург” с участием автомобилей “Chevrolet Niva” и “Mercedes-Benz”. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Происшествие случилось 16 декабря. Водитель “Шевроле Нива” скончался на месте происшествия.

«Водитель и двое пассажиров другой автомашины получили телесные повреждения. По предварительным данным водитель “Шевроле Нива” выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с транспортным средством», — сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование проводится по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Напомним, 16 декабря в 10 километрах от посёлка Герцено Карасуского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Volvo» и «Toyota Alphard». Погибли три человека, двое из них учителя.

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