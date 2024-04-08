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Глава города поблагодарил костанайцев

Фотография для новости Глава города поблагодарил костанайцев

Аким областного центра Марат Жундубаев обратился к костанайцам. 

По информации главы города, на сегодняшний день ситуация в городе стабилизировалась.

«Появились первые основания предполагать, что пик паводка пройден. Наблюдается стабильное снижение сброса воды из Каратомарского водохранилища в Тобол, которое понижает нагрузку на реку в районе областного центра. За весь паводковый период по городу Костанай из мест подтопления эвакуировано 1005 человек, из них 51 человек размещены в подготовленные эвакуационные пункты и обеспечены горячим питанием. 954 человека, по своей инициативе разместились у родственников и друзей. Самое главное то, что благодаря своевременно принятым мерам и пониманию ситуации абсолютного большинства людей удалось избежать жертв среди населения», — отметил аким.

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Без внимания не остались и домашние животные. Действиями костанайских зооволонтеров эвакуировано и размещено в приюты несколько сотен кошек, собак, овец, КРС и лошадей. Управлением полиции города выставлено 16 постов, с целью недопущения мародерства и организовано круглосуточное патрулирование жилых массивов оставленных людьми.

«Дорогие костанайцы! Я хочу поблагодарить всех горожан, принявших участие в противопаводковых мероприятиях. Тысячи людей вышли бороться с последствиями стихии – это молодежь, работники предприятий города, госслужащие, военные, представители всего блока правоохранительных органов. Волонтеры и просто неравнодушные граждане стали безвозмездно обеспечивать работающих людей горячим чаем и питанием. К данным процессам подключились предприятия общепита и торговли. Костанайцы в очередной раз проявили единство и сплоченность, что всегда было и остается главной ценностью нашего многонационального народа. Призываю костанайцев, понесших ущерб от стихии проявить выдержку и терпение, мы постараемся приложить все усилия, чтобы минимизировать издержки, полученные в результате природного катаклизма», — заключил Марат Жундубаев.

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