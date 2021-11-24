Госпособия и пенсии предложили повысить для некоторых казахстанцев

Депутаты Мажилиса просят правительство увеличить с 1 января 2022 года размеры госпособий людям с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям, а также размер минимальных пенсий, передает zakon.kz.

Депутат Ерлан Смайлов в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова сообщил, что в условиях постоянного роста цен на продукты питания, услуги, коммунальные тарифы и удорожания стоимости жизни в целом крайне актуальным для миллионов казахстанцев из числа людей с инвалидностью, матерей, находящихся в декретном отпуске, многодетных и молодых семей, пенсионеров и других групп населения становится повышение государственных пособий и пенсий.

По решению президента страны с 1 января 2022 года минимальная заработная плата будет увеличена с текущих 42 500 до 60 000 тенге, что составляет 41%. Но при этом Министерством труда и соцзащиты населения на сегодня не ставится вопрос о соответствующем увеличении пособий по инвалидности, пособий в связи с рождением ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до одного года, пособий многодетным семьям, минимальных пенсий. В проекте бюджета на 2022-2024 годы ведомство планирует повышение всех видов социальных пособий с 1 января 2022 года на 5%. Но эта величина не покрывает даже статистический рост инфляции, не говоря уже о реальном повышении цен на продукты питания, одежду, услуги и тарифы.Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов

Таким образом, по его данным, размеры государственных социальных пособий по инвалидности будут варьироваться от 69 тыс. тг до 37 459 тг в зависимости от группы.

Тогда как размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года составит: на первого ребенка — 17 643 тг, на второго – 20 860 тг, на третьего — 24 045 тг, на четвертого и более ребенка — 27 261 тг.

Размеры пособий многодетным семьям: семьям с 4 детьми — 49 100 тг, семьям с 5 детьми — 61 383 тг, семьям с 6 детьми — 73 666 тг, семьям с 7 детьми — 85 948 тенге, семьям с 8 и более детьми — по 12 252 тг на каждого ребенка.

Очевидно, что вышеуказанные размеры пособий и пенсий не отвечают реальным потребностям граждан страны и не способны обеспечить им качественный уровень жизни. При этом обращает на себя внимание абсолютно пассивная позиция Министерства труда и социальной защиты населения, не отвечающая интересам казахстанцев. Вместо проактивной позиции по защите населения, постановки проблемных вопросов перед правительством, министерствами национальной экономики и финансов, поиска решений МТСЗН дежурно ссылается на отсутствие бюджетных средств. Считаем, что профильное министерство превратилось в простой собес республиканского масштаба и давно утратило идеологию и понимание собственной миссии в защите населения. Его давно пора переименовать в «Министерство защиты бюджета от населения». Аналогичная бездеятельная ситуация у госоргана сложилась и в сфере труда и защиты трудовых прав казахстанцев.Ерлан Смайлов

В этой связи депутат предложил правительству увеличить с 1 января 2022 года размеры государственных специальных пособий людям с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим, а также размер минимальных пенсий, кратно повышению минимальной заработной платы.

Он также предложил разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и спортивным потребностям ребенка.

В министерстве труда и соцзащиты населения РК накануне заявили о повышении пенсий и заработной платы.

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