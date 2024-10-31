Густой и плотный туман уже два дня окутывает Костанайскую область. Из-за этого даже временно закрывают дороги в регионе.

Сегодня утром из-за плохой видимости было принято решение закрыть трассы сразу по нескольким направлениям: это дорога республиканского значения «Костанай-Аулиеколь-Сурган» от Тобыла до поселка Октябрьское, так же от Костаная до Фёдоровки и участок от села Щербаково до поселка Сарыколь.

Позже погодные условия улучшились и их открыли.

Накануне на автодороге «Рудный-Качар» из-за тумана произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей.

В Казгидромете отмечают, что густой туман характерен для этого времени года, и аномального в этом ничего нет.

Однако, уже завтра утром по прогнозам синоптиков туман начнет рассеиваться.

Ожидаются осадки, и усиление ветра по всей области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.