Густой и плотный туман уже два дня окутывает Костанайскую область. Из-за этого даже временно закрывают дороги в регионе.
Сегодня утром из-за плохой видимости было принято решение закрыть трассы сразу по нескольким направлениям: это дорога республиканского значения «Костанай-Аулиеколь-Сурган» от Тобыла до поселка Октябрьское, так же от Костаная до Фёдоровки и участок от села Щербаково до поселка Сарыколь.
Позже погодные условия улучшились и их открыли.
Накануне на автодороге «Рудный-Качар» из-за тумана произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей.
В Казгидромете отмечают, что густой туман характерен для этого времени года, и аномального в этом ничего нет.
Однако, уже завтра утром по прогнозам синоптиков туман начнет рассеиваться.