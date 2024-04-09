Холодильник приплыл. Фото с затопленной Набережной в КЖБИ

Фотографиями поделились костанайцы. Кадры последствий наводнения сделаны сегодня на Набережной по улице Гашека.

Набережная до сих пор стоит в воде. Пик паводка в Костанае был 7 апреля, когда пришла «большая» вода.

На данный момент оперштаб сообщает о том, что пик паводка пройден.

Подтопленными остаются 161 частный дом в Костанайском, Карасуском районах и в Костанае. На контроле находятся Каратомарское, Верне-Тобольское, Желкуарское водохранилища. На сегодняшний день сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2200 м³/с, также отмечается снижение притока до 1950 м³/с.

Работа по откачке талой воды, укладке мешкотары продолжается в Федоровском, Карасуском, Костанайском, Аулиекольском, Сарыкольском и Наурзумском районах, Костанае.

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