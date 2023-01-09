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Информация для учащихся школ Костаная

Информацию для учащихся школ Костаная распространил отдел образования Костаная.

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костанай 09.01.2023 г. переводятся на дистанционный формат обучения.

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Ауа температурасы -31 гр. Қостанай қаласының 1 ауысымдағы 0-11 сыныптар оқушылары 09.01.2023 күні қашықтықтан оқу форматына ауыстырылады

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