Испортилась погода! Внимание! Информация для школьников и родителей Костаная

Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.
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В связи с ухудшением погодных условий: усилением ветра, метелью и плохой видимостью, отдел образования г.Костанай рекомендует сократить уроки второй смены.
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