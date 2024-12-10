Цены на квартиры в новостройках за последний месяц выросли. Однако стоимость изменилась лишь в нескольких городах, что и повлияло на общий показатель. В большинстве регионов ситуация стабильна, передает krisha.kz
Цены на первичном рынке в ноябре
По данным Бюро национальной статистики, в ноябре новые квартиры от застройщика подорожали на 0.4 % (по сравнению с октябрём).
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Самый значительный прирост цены за месяц отмечен в двух городах:
- Павлодаре (+4.2 %);
- Актау (+4.1 %).
Также в плюсе первичка:
— в Кокшетау (+3.0 %);
— Таразе (+1.4%).
В Алматы квартиры в новостройках в ноябре подорожали на 0.4 %, в Шымкенте — на 0.3 %.
В Астане цены остались на уровне октября, как и в остальных 14 регионах страны.
Как изменились цены за год
К ноябрю прошлого года цены на новые квартиры в РК выросли на 3.4 %.
Лидеры по годовому приросту:
— Актобе (+11 %);
— Кокшетау (+10.1 %);
— Тараз (+10 %).
В Астане новостройки за год подорожали на 3.8 %, в Алматы — на 1.9 %, в Шымкенте — на 7.2 %.
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В двух регионах отмечается годовое снижение:
— в Атырау (—4.7 %);
— Усть-Каменогорске (—0.8 %).
Без изменений за год цены на квартиры в новостройках Семея.
Сколько стоит 1 кв. м в новостройке
В ноябре средняя цена за квадрат в новостройках составила 499 257 тенге.
Самые высокие цены за 1 кв. м в новостройках:
— Астаны — 595 466 тенге;
— Алматы — 582 036 тенге;
— Шымкента — 437 827 тенге;
— Актау — 426 371 тенге.
Самая дешёвая первичка:
— в Актобе — 281 553 тг/кв. м;
— Уральске — 287 821 тг/кв. м;
— Кокшетау — 319 933 тг/кв. м.