Цены на квартиры в новостройках за последний месяц выросли. Однако стоимость изменилась лишь в нескольких городах, что и повлияло на общий показатель. В большинстве регионов ситуация стабильна, передает krisha.kz

Цены на первичном рынке в ноябре

По данным Бюро национальной статистики, в ноябре новые квартиры от застройщика подорожали на 0.4 % (по сравнению с октябрём).

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Самый значительный прирост цены за месяц отмечен в двух городах:

Павлодаре (+4.2 %);

Актау (+4.1 %).

Также в плюсе первичка:

— в Кокшетау (+3.0 %);

— Таразе (+1.4%).

В Алматы квартиры в новостройках в ноябре подорожали на 0.4 %, в Шымкенте — на 0.3 %.

В Астане цены остались на уровне октября, как и в остальных 14 регионах страны.

Как изменились цены за год

К ноябрю прошлого года цены на новые квартиры в РК выросли на 3.4 %.

Лидеры по годовому приросту:

— Актобе (+11 %);

— Кокшетау (+10.1 %);

— Тараз (+10 %).

В Астане новостройки за год подорожали на 3.8 %, в Алматы — на 1.9 %, в Шымкенте — на 7.2 %.

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В двух регионах отмечается годовое снижение:

— в Атырау (—4.7 %);

— Усть-Каменогорске (—0.8 %).

Без изменений за год цены на квартиры в новостройках Семея.

Сколько стоит 1 кв. м в новостройке

В ноябре средняя цена за квадрат в новостройках составила 499 257 тенге.

Самые высокие цены за 1 кв. м в новостройках:

— Астаны — 595 466 тенге;

— Алматы — 582 036 тенге;

— Шымкента — 437 827 тенге;

— Актау — 426 371 тенге.

Самая дешёвая первичка:

— в Актобе — 281 553 тг/кв. м;

— Уральске — 287 821 тг/кв. м;

— Кокшетау — 319 933 тг/кв. м.

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