Это не вандалы. Полицейские выяснили причину повреждённых сосен в Костанае

Новые саженцы деревьев и кустарников, которые не так давно появились на улицах Костаная, специалисты отдела ЖКХ города обследуют ежедневно. Утром 24 мая, один из специалистов увидел печальное зрелище на улице Дощанова. Три сосны, купленные в Башкирии и высаженные здесь, были сломаны почти под корень.

Этот факт в тот же день отметил в своём инстаграм аккаунте аким Костаная Марат Жундубаев.

Ущерб составил околол 200 000 тенге.

Как стало известно сегодня, силы в данном случае были приложены лошадиные, спрятанные под капотом автомобиля. Это выяснили полицейские, расследауя инцидент по заявлению специалистов ЖКХ. Сотрудники батальона дорожной полиции на месте составили схему происшествия, и просмотрели запись камеры наблюдения ЦОУ в этом районе.

«Установлено, что в 7:24 автомашина «Мерседес», белого цвета, 190-ая, выезжала с улицы Темирбаева, поворачивала на Дощанова, не справилась с управлением, выехала за бордюр, совершила наезд на деревья, после чего, не останавливаясь, скрылась с места происшествия», — сообщил инспектор-дежурный для выезда на место происшествия батальона патрульной полиции УП Костаная Богенбай Калиев.

Очевидно, после наезда на деревья, водитель Мерседеса свернул в ближайшие дворы. Следующая камера в этом районе, установленная на перекрестке улиц Дощанова и Майлина, его не сняла. Водителя полицейские ищут, чтобы наказать его за ДТП и оставление места его совершения.

«Статья 611 часть 2, грозит штраф в размере 40 МРП, либо лишение на год. И, по статье 610 статье плюс 20 МРП штраф, либо лишение на полгода. Там видно, что он зигзагами ехал. Возможно был в алкогольном опьянении», — сообщил инспектор.

Заменить сломанные деревья уже не возможно. Сотрудники ЖКХ рассказали, что высадка закупленных в Башкирии сосен, уже закончена на отведенных для этого семи улицах города.

Происшествий с высаженными соснами, с момента их появления в Костанае, по данным ЖКХ, кроме этого случая, не случалось. Но, были три факта пропажи из земли ростков кизильника, будущей живой, зеленой изгороди. В двух случаях они были найдены полицейскими во дворах по соседству, и пересажены обратно.

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