К чему приведет снижение пенсионного возраста, сообщила министр труда РК

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова ответила на вопросы по снижению пенсионного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда речь идет о пенсионной системе в целом, вы должны кое-что знать. Мы реформировали пенсионную систему в 1998 году. Согласно той же реформе, только граждане, имеющие трудовой стаж до 1 января 1998 года, получают от государства трудовую пенсию, а затем дополнительно к ней базовую пенсию. А если мы снизим пенсионный возраст, то и без этого (небольшой – прим. ред.) трудовой стаж будет снижаться, пенсия будет очень низкой», — сказала Тамара Дуйсенова в интервью журналистам в Сенате.

Министр напомнила, что у граждан есть возможность досрочного выхода на пенсию.

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«Поэтому уже прописано в законе, что граждане имеют возможность выйти на пенсию не в 63 года, а даже в 50 лет, если они вовремя присоединятся к накопительной пенсии после 1998 года, если взносы будут правильными. Поэтому основная работа граждан – своевременно подключаться к пенсионной системе и своевременно оплачивать взносы, а также иметь возможность выйти на пенсию пораньше. Это касается не женщин, а мужчин», — сказала министр труда.

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