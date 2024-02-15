К рассылкам об актах терроризма в школах РК причастны иностранцы – МВД

В полицейском ведомстве напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, передает Polisia.kz.

С 25 января началась анонимная рассылка в мессенджере Telegram об угрозах нападения на школы.

«Сообщения поступили в шести городах Казахстана – Актобе, Атырау, Алматы, Павлодар, Караганда и Костанай. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия. В настоящее время по направленным угрозам в городах Алматы, Актобе, Атырау и Павлодар установлена причастность лиц из стран СНГ. Проводятся соответствующие мероприятия с зарубежными коллегами по изобличению их преступной деятельности. Однако в интересах следствия мы пока не можем это подробно комментировать. Также установлено, что после сообщений с угрозами нападений отдельными несовершеннолетними в городах Караганда и Костанай были созданы Telegram-каналы, где, скопировав текст угроз и разместив фото учебных заведений, они направили ложную информацию в чаты своих школ. В настоящее время установлены учащиеся седьмого класса школы №15 Караганды и четвертого класса костанайской школы-гимназии №3. Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителями будет возмещен ущерб, причиненный государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов образования. Размер ущерба может достигать двух миллионов тенге», – сообщила начальник департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Альбина Махамбетова.

Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере 5 тысяч МРП, а это свыше 18 млн тенге, либо ограничением либо лишением свободы на 5 лет. Для недопущения паники полиция проводит разъяснительную работу среди населения и для профилактики – среди учащихся.

«В любом случае, несмотря на то, что сообщения фейковые, в обозначенных в сообщениях местах принимаются меры по обеспечению безопасности и усилению охраны. Одновременно ведутся работы с администрацией мессенджеров анонимных каналов, которые размещают провокационные публикации. В частности распространявший ложную информацию анонимный Telegram-канал в настоящее время заблокирован. Данная работа будет продолжена. Всего за прошлый год полицией возбуждено 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних, осуждено 7 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних. Необходимо отметить, что по каждому такому факту проводится всестороннее расследование и установление преступников является только вопросом времени», – отметила Альбина Махамбетова.

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