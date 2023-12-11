Как будут учиться дети во вторую смену в Костанайской области?

Сообщения поступают от районных и городских отделов образования.

Температура воздуха — 27,2°С, учащиеся 2 смены с КПП по 9 класс школ Житикаринского района 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 29 гр., Учащиеся 2 смены с 1-11 класс школ г.Лисаковск, 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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Ауа температурасы -32 гр. Меңдықара ауданының 2 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 11.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады.

Температура воздуха -32 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Мендыкаринского района,

11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Карасуского района, 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

В Рудном учащиеся 2 смены переведены на дистанционное обучение.

Температура воздуха -34°С, учащиеся 2 смены с КПП по 11 класс школ Узункольского района 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30°С, учащиеся 2 смены с 0 по 11 класс школ Карабалыкского района 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Арқалық қаласы

ll — ауысым қашықтан оқу форматына ауыстырылды

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