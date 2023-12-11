Как будут учиться дети во вторую смену в Костанайской области?

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Сообщения поступают от районных и городских отделов образования.
Температура воздуха — 27,2°С, учащиеся 2 смены с КПП по 9 класс школ Житикаринского района 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха — 29 гр., Учащиеся 2 смены с 1-11 класс школ г.Лисаковск, 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
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Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
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Ауа температурасы -32 гр. Меңдықара ауданының 2 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 11.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады.
Температура воздуха -32 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Мендыкаринского района,
11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Карасуского района, 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
В Рудном учащиеся 2 смены переведены на дистанционное обучение.
Температура воздуха -34°С, учащиеся 2 смены с КПП по 11 класс школ Узункольского района 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -30°С, учащиеся 2 смены с 0 по 11 класс школ Карабалыкского района 11.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Арқалық қаласы
ll — ауысым қашықтан оқу форматына ауыстырылды