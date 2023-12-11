Как быть студентам в такие морозы, сообщили в управлении образования Костанайской области

В управлении образования акимата Костанайской области сообщили, как быть студентам в такую морозную погоду.

Студенты колледжей г.Костаная второй смены переведены на дистанционное обучение.

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Колледжи в городах и районах области решение принимают самостоятельно, ориентируясь на температурные показатели.

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