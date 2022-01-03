Как изменился налог на легковые авто в 2022 году

Налог на легковые автомобили в Казахстане с 1 января 2022 года составляет от 3063 до 358 371 тг в зависимости от объема двигателя, сообщает zakon.kz.

Налоговые ставки на легковые автомобили изменились согласно ст. 492 Налогового кодекса Казахстана.

Эти ставки исчисляются по установленным месячным расчетным показателям. Один МРП в 2022 году составил 3063 тг.

Читайте также: Какие два новых налога будут платить в Казахстане в 2022 году

Таким образом, сумма ежегодного налога на легковые авто, ввезенные в Казахстан до 31 декабря 2013 года составляет:

с объемом двигателя до 1100 см³ — 3063 тг;

от 1100 см³ и до 1500 см³ включительно — 6126 тг;

свыше 1500 см³ и до 2000 см³ включительно — 9189 тг;

свыше 2000 см³ и до 2500 см³ включительно — 18 378 тг;

свыше 2500 см³ и до 3000 см³ включительно — 27 567 тг;

свыше 3000 см³ и до 4000 см³ включительно — 45 945 тг.

Самый большой налог — на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 4000 см³. С 1 января 2022 года он составляет 358 371 тг.

Читайте также: Сколько можно будет получить за старые тракторы и комбайны в 2022 году

Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 см³, произведенных (изготовленных или собранных) в Казахстане после 31 декабря 2013 г., или ввезенных на территорию РК после 31 декабря 2013 г., исчисление налога производится по следующим ставкам:

свыше 3000 до 3 200 см³ включительно — 107 205 тг;

свыше 3200 до 3500 см³ включительно — 140 897 тг;

свыше 3500 до 4000 см³ включительно — 202 158 тг;

свыше 4000 до 5000 см³ включительно — 398 190 тг;

свыше 5000 см³ — 612 600 тг.

Кроме этого, по легковым автомобилям с объемом двигателя свыше 1500 см³ сумма налога увеличивается на 7 тенге за каждую единицу превышения нижней границы градации объема.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.