Как изменился налог на легковые авто в 2022 году

Налог на легковые автомобили в Казахстане с 1 января 2022 года составляет от 3063 до 358 371 тг в зависимости от объема двигателя, сообщает zakon.kz.
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Налоговые ставки на легковые автомобили изменились согласно ст. 492 Налогового кодекса Казахстана.
Эти ставки исчисляются по установленным месячным расчетным показателям. Один МРП в 2022 году составил 3063 тг.
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Таким образом, сумма ежегодного налога на легковые авто, ввезенные в Казахстан до 31 декабря 2013 года составляет:
- с объемом двигателя до 1100 см³ — 3063 тг;
- от 1100 см³ и до 1500 см³ включительно — 6126 тг;
- свыше 1500 см³ и до 2000 см³ включительно — 9189 тг;
- свыше 2000 см³ и до 2500 см³ включительно — 18 378 тг;
- свыше 2500 см³ и до 3000 см³ включительно — 27 567 тг;
- свыше 3000 см³ и до 4000 см³ включительно — 45 945 тг.
Самый большой налог — на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 4000 см³. С 1 января 2022 года он составляет 358 371 тг.
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Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 см³, произведенных (изготовленных или собранных) в Казахстане после 31 декабря 2013 г., или ввезенных на территорию РК после 31 декабря 2013 г., исчисление налога производится по следующим ставкам:
- свыше 3000 до 3 200 см³ включительно — 107 205 тг;
- свыше 3200 до 3500 см³ включительно — 140 897 тг;
- свыше 3500 до 4000 см³ включительно — 202 158 тг;
- свыше 4000 до 5000 см³ включительно — 398 190 тг;
- свыше 5000 см³ — 612 600 тг.
Кроме этого, по легковым автомобилям с объемом двигателя свыше 1500 см³ сумма налога увеличивается на 7 тенге за каждую единицу превышения нижней границы градации объема.
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