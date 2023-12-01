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Как наказали сотрудников за смерть жительницы Костаная, 49 раз звонившей в полицию

pixabay.com

Отвечая на ряд запросов от журналистов по факту двойного убийства, в ДП сообщили, что в ноябре месяце 2022 года в городе Костанай, в квартире были обнаружены два трупа женщин, с признаками насильственной смерти.

В настоящее время, по приговору суда подсудимый осужден к 20 годам лишения свободы, приговор не вступил в законную силу.
В ДП Костанайской области также отметили, что подозреваемый был в поле зрения полиции. По обращениям супруги неоднократно выносились защитные предписания, которыми было запрещено контактировать

Мужчина привлекался к административной ответственности, в том числе, и за другие правонарушения в сфере общественного порядка. Однако, ранее для принятия мер к правонарушителю требовалось заявление потерпевшей, от написания которых она отказывалась. В настоящее время с июля 2023 года в силу вступили изменения законодательства, согласно которым для принятия мер к семейным дебоширам заявление не требуется, достаточно показания свидетелей, соседей, записей с камер видеонаблюдения. Таким образом, полиция перешла с заявительного формата работы на выявительный.

С начала года в регионе принятыми мерами снижена семейно-бытовая преступность на 20,6%. За этот период вынесено 6800 защитных предписаний, которыми запрещено вступать в контакт с жертвой бытового насилия, установлено более 2300 особых требований к поведению правонарушителя, из них 85,3% на запрет употребление алкоголя .

За нарушение таких предписаний и требований привлечено 2300 правонарушителей.

За совершение семейно-бытовых правонарушений к административной ответственности привлечено более 3100 семейных дебоширов.

В тоже время, по данному факту было проведено служебное расследование, по результатам которого ряд должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Генеральной прокуратуре сообщили о вопиющем убийстве женщины и ее подруги пьяным супругом. Оказалось, что до убийства женщина обращалась в полицию 49 раз.

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