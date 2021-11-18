Как не потерять деньги, покупая иностранные авто, рассказали в полиции Казахстана

Пытаясь найти более выгодные варианты, казахстанцы могут рассматривать покупку автомобилей с иностранной учетной регистрацией. Какие схемы при этом могут применить мошенники и как не остаться без денег?

Похищенные в других странах машины могут быть привезены и проданы по более низким ценам казахстанцам. Так, на ноябрь 2021 года было обнаружено 231 транспортное средство, которое ранее числилось в угоне в других странах СНГ, сообщает nur.kz

Машин с российской учетной регистрацией на территории Казахстана насчитывается около 210 тыс. единиц, включая угнанные и находящиеся в розыске. Как указывает сайт Polisia.kz, казахстанцам следует помнить о распространенных способах обмана и правилах безопасной покупки машины. Схемы злоумышленников Как сообщает сайт полиции Казахстана, мошенники могут использовать две схемы для обмана покупателей. В первом случае они приобретают автомобиль в РФ через кредитование или лизинг. При этом документы оформляются на подставное лицо.

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Далее транспортное средство перевозится в Казахстан. При этом пересекается граница просто, так как ежемесячные платежи по займу в первые месяцы еще оплачиваются. Поэтому авто пока не числится в розыскных списках. В итоге машина перепродается с официальным оформлением на имя казахстанских покупателей. А кредитор, после того как оплата перестает поступать, пишет заявление в полицию о розыске транспортного средства. Соответственно, у нового владельца могут возникнуть трудности из-за этого. Во втором случае мошенники оформляют длительную аренду автомобиля и также перепродают в Казахстан по выгодным ценам. Как и в первом случае, арендодатели начинают поиск авто и обращаются в правоохранительные органы.

Правильная покупка авто с иностранными номерами Чтобы избежать подобных проблем и не остаться в итоге без денег и автомобиля, необходимо правильно оформлять процедуру покупки. То есть нужно официально снять авто с учета в иностранном уполномоченном органе, где будут проведены соответствующие проверки. А потом нужно зарегистрировать машину уже на территории Казахстана. Напомним, что казахстанские владельцы машин с российским и другим иностранным учетом могут передвигаться по территории Казахстана. Однако для этого им необходимо раз в год выезжать за пределы страны на 30 дней и проходить технический осмотр по месту госрегистрации. А если приобретенное авто окажется снято с российского или другого учета, то необходимо официально зарегистрировать машину на имя нового владельца в Казахстане.

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