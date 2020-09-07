Как жительница Костаная аннулировала кредит, который на нее «повесили»

Жительница Костаная Балсулу Алекенова сообщила редакции Алау, о том, что ей удалось добиться аннулирования кредита, который она не брала.

Напомним, ранее мы рассказали историю Балсулу, на которую, как утверждает Балслу, мошенники оформили онлайн кредит, в размере 30 тысяч тенге, без ее ведома. Сделала это, говорит женщина, микрофинансовая организация в Нур-Султане. С учетом пени общая сумма кредита составила 45 тысяч тенге. Как выяснилось позже, Балсулу не единственная жертва. После публикации материала на нашем сайте, только за один день нашлось еще пять костанайцев, которые также пострадали.

На данный момент кредит Балсулу Алекеновой аннулировали. Она рассказала, как ей удалось этого добиться.

«Выработался определенный алгоритм действий. Если вы получили такую же исполнительную надпись, что и получала я, то тут же надо писать возражение на эту надпись нотариусу, от которого пришло письмо, найти в интернете образцы и составить по ним свое возражение. Далее писать заявление в полицию. Затем я нашла номер микрофинансовой организации и начальника службы безопасности. Начала звонить и писать ему, отправляла ссылки на статьи в СМИ с моим участием. Сообщила что, просто так это дело не оставлю и буду добиваться справедливости. На что он пообещал, что отчистит мне кредитную историю и удалит этот кредит. Я регулярно проверяла через egov свою кредитную историю, но кредит оставался на мне. Поэтому параллельно написала письмо в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, продублировала его и заказным письмом и на электронную почту и на внутренней блог. Получила от них ответ, о том, что рассмотрели мое обращение, провели проверку и внутреннее расследование и я им доказала, что этот кредит не брала. Мой договор аннулировали, в кредитное бюро направили запрос об удалении моей кредитной истории. В полиции подтвердили факт мошенничества»,- говорит Балсулу.

По словам женщины, уголовное дело еще идет. Проводится расследование по установлению виновных лиц. Однако, до сих пор на ее имя продолжаются попытки оформления кредита.

«По-прежнему продолжаются попытки оформить на меня кредит, три МФО. В данным момент подала заявку на замену удостоверения, так что людям, чье удостоверение было потеряно или на его имя был оформлен такой же кредит, лучше стоит заменить документ. Ни в коем случае не надо платить эти кредиты, потому что люди, которые заплатили кредиты им доказывать сложнее, что кредит не брали, потому что они начали уже платить, а значит согласились с ним. Надо стоять на своем, добиваться тщательных проверок, при которых будет выяснено, что вы никакого отношения не имеете к кредиту. Для меня это большой урок, впредь свое удостоверение личности буду держать при себе, ни в коем случае никому не буду отправлять и тем более крепить в интернете»,- сказала Балсулу Алекенова.

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