Каким будет июнь, рассказали синоптики

Прогноз на июнь предоставили синоптики Казгидромета.
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В начале июня летняя погода сохраняется в западных и южных регионах Казахстана — днем +25+33°С, на юге Мангистауской области намного жарче +38°С. В большинстве областей Казахстана, за исключением запада страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются гроза, град и шквалистое усиление ветра.
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Температурный фон относительно невысокий – днем в пределах +15+23°С, на востоке и юго-востоке страны +20+28°С. В северо-западной части страны с северным антициклоном в ночные часы возможно понижение температуры воздуха, на почве до заморозков.
К середине первой декады июня воздушные массы с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии обусловят очень жаркую погоду почти на всей территории республики, столбики термометров возможно поднимутся до отметки +28+36°С, на крайнем юго-западе и юге Казахстана в отдельные дни — до +40°С.
В конце первой, в начале второй декады прогнозируется спад жары — в начале на западе республики, затем и на остальной территории страны.
Во второй и третьей декадах июня кратковременные дожди, с порывистым ветром, грозой, градом, пыльной бурей будут сменяться жаркой и устойчивой погодой.
Колебание температуры воздуха прогнозируется:
- в северной половине Казахстана ночью от +15+22°С до +5+13°С, днем от +28+36°С до +18+25°С;
- в южной половине страны ночью от +18+26°С до +10+16°С, днем от +33+42°С до +25+30°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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