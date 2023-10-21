Казахстанец набрал более 100 займов в МФО

Во время парламентских слушаний в Мажилисе, посвященных закредитованности населения, экс-депутат Мажилиса, общественник Юрий Ли обратил внимание Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и других госорганов на несколько острых проблем, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам общественника, сегодня уже каждый второй выданный микрофинансовыми организациями (МФО) заем является проблемным. Этому, в частности, способствовало несовершенство закона «О кредитных бюро», по которому кредитная история до недавнего времени обновлялась 1 раз в 15 дней, из-за чего кредиторы не видели актуальных данных о своих заемщиках. А некоторые и вовсе не делали запросов в кредитные бюро, одобряя заявки автоматически. В прошлом году срок обновления данных был сокращен до 1 дня, но и это не помогло.

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«На текущий момент есть факты оформления на одного заемщика свыше 100 займов в МФО на суммы от 2 до 15 миллионов тенге», — сообщил Ли. Эффективная годовая ставка по таким кредитам недавно была увеличена до 146 процентов, в то время как банки выдают максимум под 56 процентов в год. В этой связи экс-депутат задался резонным вопросом: почему МФО дается такая уникальная возможность зарабатывать сверхдоходы? Читайте также: Ввести лимит на максимальную сумму кредитов хотят в Казахстане Также общественник затронул другие проблемные вопросы, среди которых — низкая финансовая грамотность казахстанцев. «Социальные сети наводнены рекламой «легких» заработков, финансовые пирамиды продолжают разорять граждан, которые используют кредиты как источник инвестиционного капитала. Граждане регистрируют на себя ИП и за вознаграждение передают их мошенникам, которые обманывают покупателей на огромные суммы. Большую угрозу финансовой безопасности граждан несут лже-инвестиционные проекты, действующие из-за рубежа. Вызывает особое беспокойство, что многие граждане за плату рекламируют откровенное мошенничество, которое даже не тянет на финансовую пирамиду. Этим занимаются десятки мошеннических телеграмм-каналов, предлагающие за два-три часа преумножить вклад в 10 раз», — привел примеры Юрий Ли. Обращаясь к государственным органам, общественник сделал ряд предложений. В их числе — ввести единую предельную ставку вознаграждения для всех кредитных организаций без поблажек для МФО, запретить продажу просроченных потребительских кредитов коллекторским агентствам, а также узаконить формирование публичных списков недобросовестных финансовых организаций и организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

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