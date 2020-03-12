Кинотеатры работать не будут — вице-премьер

Кинотеатры при торгово-развлекательных центрах закроют из-за угрозы рапространения коронавируса. Об этом заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Торговые центры будут работать, в том числе и рынки. Государство должно обеспечить население продуктами. Кинотеатры, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, работать не будут. Это вопрос был непростой. Вы знаете, что фильмы идут более часа. В одном помещении нахождение людей в течение большого времени будет вызывать определенные вопросы, поэтому мы приняли такое решение», — сообщил Тугжанов на брифинге СЦК.

Вчера, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. Заболеванием охвачено больше 126 тысяч человек в 114 странах. Число погибших превысило 4,6 тысячи человек. В то же время, полностью излечились от болезни более 68 тысяч пациентов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются.

«Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ», — обещал Президент.

Школьников отправят на каникулы, а студенты перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов», — заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.

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