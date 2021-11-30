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Кого будут отправлять на домашний карантин в Казахстане

tengrinews.kz

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Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов рассказал, кто из прибывших казахстанцев будет помещаться на 7-дневный карантин, передает  Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что иностранцам из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Малави и Гонконга будет органичен въезд в Казахстан.

«По первому пункту ограничения въезда из 11 стран, в основном это страны Африки и Гонконг. Это означает, что граждане тех стран не будут допускаться в Казахстан.

Казахстанцы, несмотря на наличие «зеленого» статуса вакцинации, должны будут сдавать ПЦР-тест перед заездом в Казахстан. Даже несмотря на отрицательный ПЦР-тест, все граждане будут размещаться на семидневный карантин в целях обеспечения защиты других слоев населения и предотвращения дальнейшего распространения», — сказал Шоранов в кулуарах правительства.

Первый заместитель главы Минздрава добавил, что казахстанцы с отрицательным результатом ПЦР-тестирования будут помещаться на семидневный домашний карантин.

«При въезде в Казахстан, если у человека есть отрицательный тест, мы его помещаем на домашний карантин. Мы не можем госпитализировать человека. Вопрос в первую очередь сознательности наших граждан, соблюдения правил по семидневному карантину.

Бюджетных средств на это не требуется, но поликлиники в рамках дистанционных услуг и мобильных бригад в случае необходимости будут наблюдать. Территориальные департаменты будут передавать списки в управления здравоохранения, те в свою очередь — поликлиникам. В случае возникновения симптомов у граждан им будет оказана медицинская помощь в рамках выделенных бюджетных средств», — пояснил Шоранов.

По словам Марата Шоранова, штамм «омикрон» поражает более молодые слои населения.

«Почти два года жизни с коронавирусом нас научили, что этот вирус может распространяться из одной точки мира в другую в течение 24 часов. Поэтому своевременное быстрое принятие мер имеет очень важное значение. Конечно, наверное, мы на 100 процентов не защищены от появления этого штамма в Казахстане, но мы должны принять все меры для того, чтобы максимально снизить большое одномоментное распространение данного вируса.

Сейчас есть информация, что он больше поражает лиц более молодого возраста, я думаю, что все ученые мира этим вопросом занимаются. ВОЗ подключила практически все свои ресурсы и страны. В течение месяца у нас будет полная информация о характере поведения этого штамма», — добавил он.

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