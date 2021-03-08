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Конфликт между одноклассниками. Начальник ДП Костанайской области прокомментировал убийство, которое совершил полицейский

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Глава департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов прокомментировал преступление, которое произошло в Костанае 8 марта. 

«Сегодня в Костанае совершено преступление, к которому оказался причастен полицейский — рядовой программист. Считаю необходимым прокомментировать это дело. Между двумя одноклассниками произошел конфликт. Он развивался в чате, в котором состоит более 10 человек. Программисту начали поступать угрозы от одноклассника: «едем резать тебя, с собой биты, стволы. Готовься, даже 30 человек будет мало», «братуха, ты скажи перед группой, что заяву не накатаешь, я тебя раз на раз завалю, порежу»,
-«делай все по-пацански, по-черному», «я тебя завалю», — это цитаты из голосовых сообщений, направленных ему. Причина конфликта в настоящее время выясняется следствием. 8 марта около 3 часов утра одноклассник, который ранее судим, в состоянии алкогольного опьянения, подъехал на машине со знакомым домой к сотруднику. Он с угрозами стал приближаться к полицейскому, который вышел на встречу, взяв с собой зарегистрированное на его имя ружье. Не объективно оценив обстановку, услышав опять угрозы в свой адрес, он произвел выстрел, потерпевший скончался», -отметил Бекет Аймагамбетов.

В настоящее время полицейский арестован. Начато досудебное расследование по статье 99 «Убийство», а также служебное расследование. Проводятся следственные действия. Ход расследования взят на контроль.

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