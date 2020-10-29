Коронавирус у учителя. Школу Костаная закроют на карантин

Как стало известно Алау, в школе-лицее №1 города Костанай у преподавателя выявлен коронавирус. Принято решение о переводе на дистанционный формат обучения всех учащихся и сотрудников школы с 30 октября. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
«Коронавирус выявлен у учителя школы-лицее №1 города Костанай. На сегодняшний день случаев заболевания среди детей нет. С целью предотвращения риска заболеваемости учащиеся и сотрудники школы направлены на домашний карантин, обучение будет продолжено в дистанционном формате»,- сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее из-за коронавируса на карантин закрыли школу в Костанайской области.
Позже еще одну школу закрыли на карантин в Костанайской области.
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