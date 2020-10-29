Коронавирус у учителя. Школу Костаная закроют на карантин

Как стало известно Алау, в школе-лицее №1 города Костанай у преподавателя выявлен коронавирус. Принято решение о переводе на дистанционный формат обучения всех учащихся и сотрудников школы с 30 октября. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

«Коронавирус выявлен у учителя школы-лицее №1 города Костанай. На сегодняшний день случаев заболевания среди детей нет. С целью предотвращения риска заболеваемости учащиеся и сотрудники школы направлены на домашний карантин, обучение будет продолжено в дистанционном формате»,- сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее из-за коронавируса на карантин закрыли школу в Костанайской области.

Позже еще одну школу закрыли на карантин в Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.