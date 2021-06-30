Коронавирус в Казахстане «помолодел» и стал тяжелее

О тяжелых случаях коронавирусной инфекции рассказала заместитель директора ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» Сауле Атыгаева.

Специалистами проанализирована заболеваемость за 5 месяцев и 25 дней июня. В сравнении с апрелем стали госпитализировать пациентов гораздо более молодого возраста. Чаще стали поступать на стационарную койку пациенты 30-40 лет.

«Если говорить о тяжелых и крайне тяжелых случаях, то по сравнению с апрелем текущего года в июне госпитализируются в реанимацию пациенты на 10 лет моложе нежели в апреле. Соответственно, загруженность реанимационной койки также выросла до 65%. На сегодняшний день по летальным исходам мы также отмечаем «помолодение», лица возрастом на 5 лет младше стали умирать чаще, чем это наблюдалось в апреле месяце. В настоящее время наблюдаются изменения в клиническом течении COVID-19. Кроме того, что стали поступать лица более молодого возраста, также наблюдается достаточно быстрое в течение нескольких дней прогрессирование объема поражения легких. Если пациенты иногда поступают на КТ с 5-10% поражения легких, то через 3-4 дня несмотря на проводимое лечение мы видим уже до 60-70% поражения легких. Кроме лёгочных поражений, налицо не лёгочные синдромы – поражение головного мозга, сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, суставов, нервной системы. Отмечается в виде потери слуха, делирий. Делая вывод, нужно сказать, что единственным и очень эффективным методом снижения заболеваемости, снижения рисков попадания на стационарную койку, снижение риска попадания в реанимацию и летального исхода остается все-таки только вакцинация. Выбор, конечно, за каждым человеком налицо, но каждый разумный должен подумать, как себя уберечь от этой инфекции», — подчеркнула Сауле Атыгаева.

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