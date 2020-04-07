Костанай заметает. В областном центре резко ухудшилась погода

Сегодня ночью в Костанае выпал снег. С утра погода начала ухудшаться.

По Костанаю автомобилям и пешеходам стало трудно передвигаться. Город заваливает снегом. Осложняет ситуацию сильный ветер. Областной центр буквально заметает.

Из-за непогода в Костанае массово начали выходить из строя электросети.

Закрыты некоторые участки трасс.

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